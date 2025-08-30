Suudi Arabistan'da helal bira reklamı yayınlandı

Suudi Arabistan'da yaşanan değişimler sürüyor...

Geçtiğimiz aylarda hükümet, 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağını 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede kaldırarak alkol tüketimine izin vereceğini açıklamıştı.

SATIŞLAR SINIRLI TUTULACAK

Uygulanacak plana göre, alkol yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı tutulacak.

Seçili beş yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve lisanslı tesislerde alkol satışı ile tüketimine izin verilecek.

BİRA REKLAMI ÇEKTİLER

Ancak Körfez ülkesinde bu adımlar devam ederken sosyal medyada yayılan bir reklam dikkat çekti.

Alkol tüketimine izin verilen barlar, alkolsüz biralarını tanıtmak için reklam çalışmaları gerçekleştirdi.

KADINLAR TANITTI

Bu reklam çalışmalarında ise niqap (peçe) giymiş kadınlar tercih edildi.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medya gündem olan görüntüler, Suudi Arabistan'daki değişimleri bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

SERT ALKOLLERDE YASAK DEVAM EDECEK

Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları ise mevcut yasaklara tabi olmaya devam edecek.

Yeni uygulama çerçevesinde yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecek.

Sert alkoller ise "yasak" statüsünde kalmaya devam edecek.

1952 YILINDA TAMAMEN YASAKLANDI

Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti

Suudi Arabistan’da 1951 yılında Kral Abdulaziz'in oğlu Prens Mishari bin Abdulaziz Al-Suud’un Cidde şehrinde bir davette alkollü haldeyken İngiliz Başkonsolos Yardımcısı Cyril Ousman'ı vurup öldürmesinin ardından alkol yasağı gündeme gelmişti.

Tepkiler üzerine Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN VİZYON-2030 PROJESİ

Vizyon 2030, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal yapısını dönüştürmeyi amaçlayan bir reform programı olarak öne çıkıyor.

25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılan program, ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve kamu hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyor.

SİNEMA SALONLARI, MÜZİK FESTİVALLERİ

Muhammed bin Selman, 2017 yılında veliaht prens olarak atanmasından bu yana, sinema salonlarının yeniden hizmete açılması ve karma müzik festivallerinin düzenlenmesine öncülük etti.

Selman, Suudi toplumunu modernleştirmeye yönelik girişimlerini sürdürüyor.