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Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde son yıllarda birçok reform ve değişime imza attı.

Ülke, ekonomisini çeşitlendirmek ve turizm sektörünü canlandırmak amacıyla çeşitli eğlence etkinlikleri ve organizasyonlar düzenleyerek uluslararası dikkat çekmeye çalışıyor.

HİCR BÖLGESİNDE PARTİ VERDİLER

Ancak bu etkinliklerden biri, tepkilere neden oldu.

Medine ile Tebük arasında yer alan kutsal sayılan Medain Salih (El Hicr) bölgesinde, Suudi yönetiminin de izniyle parti düzenlendi.

"KUTSAL TOPRAKLARA SAYGISIZLIK"

Medain Salih, İslam tarihindeki önemiyle bilinen ve Salih Peygamber’in yaşadığı yer olarak kabul edilen bir bölge.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan bu alan, hem dini hem de tarihi açıdan hassas bir konuma sahip.

Suudi Arabistan’ın turizm açılımı kapsamında düzenlediği parti görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kişi ve grup bu etkinliği “kutsal topraklara saygısızlık” olarak nitelendirdi.

SUUDİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Özellikle Gazze’de devam eden çatışmalar ve insani krizle karşılaştırıldığında, Suudi yönetiminin bu tür bir organizasyona izin vermesi eleştirilerin dozunu artırdı.