Tahıl Koridoru'ndan geçen konteyner yüklü ilk gemi İstanbul'a ulaştı Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından hareket eden ilk gemi, İstanbul'a ulaştı. Dün akşam saatlerinde Kumköy açıklarında demirleyen gemi, bu sabah itibariyle ise boğazdan geçti.

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İHA

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savaşının başından itibaren dengeli ve birleştirici bir politika imzaladı.

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında kalan gemilerin harket etmesi için ise Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin öncülük ettiği anlaşma şimdiye kadar sorunsuz ilerliyordu ancak 17 Temmuz tarihinde Rusya, anlaşmadan çekildi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası ilk kez bir ticaret gemisi Ukrayna limanlarından ayrılarak yola çıktı.

24 Şubat'tan beri Odessa Limanı'ndaydı

Dün akşam saatlerinde Kumköy açıklarında demirleyen gemi, bu sabah itibariyle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Hong Kong bandıralı Joseph Schulte isimli gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda mahsur durumdaydı.

Geminin Rus denetim bölgesinden geçmesi sonrası Ukrayna limanlarında bekleyen 60 ticari gemi için de geçiş yolunun açılması bekleniyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçen konteynır yüklü geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi. Geminin boğazdan geçtiği anlar ise dron ile havadan görüntülendi.