Tahran sokaklarında intikam afişleri dalgalandırıldı

AA & Ensonhaber

Orta Doğu’da tüm dünyayı korkutan bir savaşın ayak sesleri duyuluyor...

Son bir haftalık periyotta Gazze, Suriye ve Lübnan'ı hedef alan İsrail, İran'a hava saldırısı düzenledi.

Bunun üzerine İran, füzeler ve çeşitli hava saldırıları ile İsrail'i dumura uğrattı.

SOKAKLARI AFİŞLER İLE DONATTILAR

İki ülke arasındaki karşılıklı çatışmalar sürerken, İran sokakları da hareketlenmeye başladı.

Hükümet askerleri ve birçok sivil grup, başkent Tahran'da, İsrail karşıtı mesajların yer aldığı afişleri caddelere astı.

İNTİKAM ÇAĞRISI

Filistin Inkılap ve Veliasr Meydanları'nda asılan Farsça ve İbranice afişlerde, intikam çağrısı bulunan mesajlar yer aldı.

"İSRAİL'İ YOK EDELİM"

Dev afişlerde şu sloganların yer aldığı görüldü;

"Hadi İsrail'i yok edelim!

Filistin özgür olacak!

Allah'ın yardımı ve direniş cephesindeki kardeşlerimizle bu duvar yıkılacaktır.

Onlara gece saldıracağız, hızla uçan kartallar gibi.

İşgal altındaki topraklar özgür olacaktır."

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.