Tahran'da balistik füze ve insansız hava araçlarI meydanlara çıkarıldı

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" adıyla anılan, Irak ile 1980'de başlayan ve 8 yıl süren savaşın 45. yılında Tahran'daki Baharistan Meydanı'nda, balistik füze, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları sergilendi.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 14:53

İran'dan gövde gösterisi...

Başkent Tahran'da aralarında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının da bulunduğu ağır silahlarını sergiledi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Askeri teçhizatlar ve silahların arasında 1450 kilometre menzilli "Hayberşiken" ve 1800 kilometre menzile sahip "Kadir-110" adlı balistik füzeler ile çeşitli tipte insansız hava araçları ve S-200 ve S-300 hava savunma sistemleri dikkatleri çekti.

TAHRANLILARDAN YOĞUN İLGİ

Meydanda sergilenen askeri teçhizatlar ve diğer ağır silahlar Tahranlıların ilgisini topladı.

