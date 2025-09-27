Tahran'da balistik füze ve insansız hava araçlarI meydanlara çıkarıldı

İran'dan gövde gösterisi...

Başkent Tahran'da aralarında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının da bulunduğu ağır silahlarını sergiledi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Askeri teçhizatlar ve silahların arasında 1450 kilometre menzilli "Hayberşiken" ve 1800 kilometre menzile sahip "Kadir-110" adlı balistik füzeler ile çeşitli tipte insansız hava araçları ve S-200 ve S-300 hava savunma sistemleri dikkatleri çekti.

TAHRANLILARDAN YOĞUN İLGİ

Meydanda sergilenen askeri teçhizatlar ve diğer ağır silahlar Tahranlıların ilgisini topladı.