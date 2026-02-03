Tahran’da kapalı semt pazarında yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran’ın başkenti Tahran’ın Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Semt Pazarı’nda, yerel saatle 09.55 sıralarında yangın çıktı. Kapalı alanda başlayan alevler, pazar içerisindeki yanıcı yapı malzemeleri nedeniyle hızla yayıldı.

PAZAR ALANI TAMAMEN ALEVLERE TESLİM OLDU

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, ihbarın ardından ilk etapta 5 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini belirtti. Maleki, yaklaşık 2 bin metrekarelik alana kurulu pazarda çok sayıda standın bulunduğunu ve alanın büyük bölümünün kısa sürede alevler içinde kaldığını ifade etti.

YOĞUN DUMAN, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Olay yerinden yükselen yoğun dumanların çevre semtlerden de görüldüğünü aktaran Maleki, yangına farklı noktalardan müdahale edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

CAN KAYBI BELLİ DEĞİL

Yetkililer, yangında yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin ise kontrol altına alındıktan sonra yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi.