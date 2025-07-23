İstanbul'daki 'Nükleer' müzakereleri öncesi Tahran'da üçlü zirve

İran'a yönelik 'Nükleer' krizi devam ediyor.

ABD kesin bir dille İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını tekrarlarken İran geri adım atmıyor.

İRAN, RUSYA VE ÇİN ARASINDA 'NÜKLEER' ZİRVESİ

İran, Rusya ve Çin’in üst düzey diplomatları, Tahran’da gerçekleştirdikleri üçlü toplantıda, ABD ve Avrupa ile İran arasındaki nükleer müzakereleri ve İran’a uygulanan yaptırımları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürleri seviyesinde yapılan görüşmede, tarafların üç ülke arasında farklı düzeylerde düzenlenecek bu tür toplantıların ilerleyen zamanda da sürdürülmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.

25 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEKLER

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer müzakerelerin de 25 Temmuz’da İstanbul’da yapılacağı açıklanmıştı.