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Haber Merkezi

Orta Doğu'da uzun süredir devam eden gerilim, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla sıcak bir çatışmaya dönüştü.

İsrail ordusu, "Yükselen Aslan" kod adlı operasyonuyla İran'ın nükleer tesisleri, askeri üsleri ve komuta merkezlerini hedef aldı.

Saldırılar, başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Tebriz ve Natanz gibi stratejik şehirlerde büyük hasara yol açtı.

ÇATIŞMA BEŞİNCİ GÜNÜNDE

karşılıklı saldırılar beşinci gününe girerken İsrail, Tahran’ın batısındaki Şehran bölgesinde bir petrol deposunu vurarak büyük bir yangına neden oldu.

İran, bu saldırılara karşılık olarak Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail şehirlerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 224 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 481 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL CAN KAYBINI 16 OLARAK AÇIKLADI

İsrail tarafında ise İran’ın misilleme saldırılarında 16 kişinin öldüğü açıklandı.

Ancak birçok analist, İsrail'de meydana gelen hasarı incelediğinde Tel Aviv yönetiminin, uğradıkları hezimeti gizlemek amacıyla ölü sayısını düşük aktardığını öne sürüyor.

Çatışmaların şiddetlenmesi bölgedeki tansiyonu daha da artırırken, İsrailliler yeraltı sığınaklarına doluştu.

İsrail genelinde çalan alarmlar nedeniyle neredeyse sokaklarda insan kalmadı.

TAHRAN'DAN KAÇIŞ

İsrail’in Tahran’a yönelik art arda düzenlediği hava saldırıları, başkentte büyük bir paniğe yol açtı.

Özellikle Şehran’daki petrol deposunun vurulması ve şehir merkezinde patlama seslerinin yankılanması, halk arasında korkuyu artırdı.

Tahran’ın farklı noktalarında gökyüzünde görülen patlamalar ve yükselen siyah dumanlar, vatandaşları evlerini terk etmeye zorladı.

İran hükümeti, metro istasyonlarını ve yer altı otoparklarını geçici sığınak olarak açsa da, birçok kişi şehri tamamen terk etmeye karar verdi. Tahran Belediyesi, halkı kalabalık bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı, ancak bu uyarılar kaosu engelleyemedi.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Saldırılar nedeniyle Tahran’dan kaçış, özellikle kuzey ve batı yönündeki karayollarında yoğunlaştı. Şehirden ayrılmaya çalışan siviller, araçlarıyla kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu. Başkentte trafik adeta durma noktasına geldi.

Tahran’dan Tebriz, Urmiye ve sınır bölgelerine doğru göç dalgası büyüdü. İran medyası, kaçışın temel nedeninin İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın “Tahran yanacak” tehdidi ve şehirdeki artan bombardıman olduğunu belirtti.