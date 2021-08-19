Taliban'ın lider kadrosunda yer alan isimler

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, kadrosunda yer alan diğer isimler gündeme geldi. Taliban'ın lider kadrosu, bu zamana kadar gizliliğini korumayı başarmıştı.

Afganistan'da 20 yıldır süren savaşın sonunda Taliban, yönetimi ele geçirmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle birlikte Taliban liderliğinde olan örgüt, basın toplantıları düzenledi.

Bu toplantılarla birlikte örgüt dünyaya, "Artık Afganistan'da, yönetimde biz varız." mesajını veriyor ve kadınların haklarını koruyacaklarını söylüyordu. Bu toplantılar örgütün biraz olsun tanınmasını sağladı.

Taliban ve Afganistan'da yaşananların geçmişi çok uzun ancak örgüt, bu zamana kadar bir şekilde gizliliğini korumayı başardı.

Ancak son yaşanan olayların ardından, Taliban'ın lider kadrosunda kimler olduğu ve bunların hangi görevlerde yer aldığı ortaya çıkmaya başladı.

Örgütün liderliğini ise 2016 yılından beri Mevlevi Hibetullah Ahundzade yapıyor. 2021 yılına gelindiğinde, 75 bin savaşçıları olduğu tahmin ediliyor.

TALİBAN'IN KADROSU

Taliban'ın bugünkü dini lideri Heybetullah Akhunzade. İki numaralı ismi ve siyasi lideri ise Molla Abdül Gani Birader.

Taliban'ın dört kurucusundan biri olan Molla Birader, askeri stratejist ve komutan olarak öne çıkıyor.

Molla Ömer'in kardeşiyle evli olan Molla Birader, aynı zamanda en güvendiği komutanlardan biriydi. Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamit Karzai ile aynı aşiretten geliyor.

Taliban 2000'lerin başında kaybedilen gücü geri kazanmak istiyor. Örgüt ülkeye tekrar şeriatı getirmek ve parlamentoyu kaldırmayı amaçlıyor. Kadrosundaki liderlerin atamasını buna göre yapıyor.

HAYBATULLAH AKUNDZADE

Örgütün bir numaralı ismi olarak biliniyor. Molla Mansur Ahtar'ın 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından "sözde şura" tarafından atandığı biliniyor.

1980'lerde Afganistan'daki Sovyet askeri harekatına karşı İslamcı direnişe katıldı ancak daha çok bir "dini lider" konumunda olduğu belirtiliyor.

Akundzade'nin görevi bu kadarla sınırlı değil. Bir dönem "şeriat" mahkemelerinde başkan olarak çalıştı.

Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in öldüğünü yıllarca tüm dünyadan saklayan isimlerden biri oldu.

Taliban'ın ABD yönetimi ile yürüttüğü barış anlaşması sürecinde aktif rol oynadı.

Kamu önüne çıkmıyor.

Dini bayramlarda mesajlar yayınlıyor.

Sadece dini bayramlarda radyolara konuşuyor.

60 yaşında olduğu biliniyor.

Hayatının çoğunu Afganistan'da geçirdi.

MOLLA ABDULGANİ BARADAR

Taliban örgütünü kuran 4 kişinin arasında yer alıyor. Ayaklanmaları başlatan kilit isimlerden birisi olarak anılıyor.

2010'da Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde düzenlenen ABD-Pakistan ortak operasyonunda yakalandı.

8 yıl hapiste kaldı ancak daha sonra serbest bırakıldı ve 2019'dan bu yana Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürütüyor.

2020 yılında ABD'nin o dönemki başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD'de başkanlığı ile doğrudan iletişim kuran ilk Taliban lideri oldu.

Taliban'ın siyasi lideri olarak anılıyor.

Siyasi işlerde yetkili olan tek isim olarak biliniyor.

MUHAMMED YAKUP

Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'in oğlu ve grubun askeri operasyonlarını yöneten kişi olduğu biliniyor.

Bazı militanlar lider olarak atamak istedi ancak deneyimsiz olduğu için kabul edilmedi.

Afganistan'da yaşadığı biliniyor.

Askeri komutan olarak anılıyor.

Babasından dolayı grubun askeri lideri olduğu biliniyor.

SİRACÜDDİN HAKKANİ

Hakkani lider değil ancak üst düzey lider yardımcılarından birisi olarak biliniyor.

Babası Celaleddin Hakkani'nin ölümünden sonra, Batılı müttefiklerine karşı meydana gelen en şiddetli saldırılar sayesinde tanındı. Hakkani şebekesinin yeni lideri oldu.

Hakkani şebekesi şu anda bölgenin en güçlü ve korkulan militan gruplarından biri.

Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Afgan yetkililere suikast düzenlemek ve kaçırılan Batılı vatandaşları fidye için tutmakla suçlanıyor.

Taliban'ın içerisinde yer alıyor ancak daha bağımsız hareket ediyor.

45 yaşında olduğu biliniyor ancak nerede olduğu bilinmiyor.

ABDUL HAKİM

Eylül 2020 yılında Taliban'ın Doha'daki başkanı olarak görevlendirildi.

Bir medrese işlettiği hatta Taliban'ın yargı işlerinin başında olduğu biliniyor. Yaklaşık 60 yaşında olduğuna ve Pakistan'ın Ketta şehrinde yaşadığı belirtiliyor.

Ketta'ya sığınan Taliban liderlerine sahip çıkıyor.

Ketta'da saldırılara destek veriyor ve yönetiyor.

Taliban'ın güçlü din bilginleri konseyine başkanlık ediyor.