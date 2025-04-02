Tanık doktor, İsrail'in sağlıkçılara yaptığı katliamı anlattı

AA & Ensonhaber

Gazze’de İsrail güçleri tarafından dokuz gün önce öldürülen ve toplu mezara gömülen 15 Filistinli sağlık görevlisine ilişkin yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan görgü tanıkları, sağlıkçılardan bazılarının infaz edilmeden önce ellerinin veya bacaklarının bağlandığını belirtti. Kurbanların başlarında ve göğüslerinde kurşun izleri bulunduğu aktarıldı. Bu tanıklıklar, uluslararası hukuku ihlal eden ciddi bir savaş suçu şüphesini güçlendirdi.

TOPLU MEZARDAN ÇIKAN KORKUNÇ GERÇEKLER

23 Mart’ta Filistin Kızılayı ambulans ekipleri ve sivil savunma görevlileri, Refah’a giriş izni aldı. Cumartesi günü bölgede bir sağlıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ertesi gün ise kumlu bir mezarda 14 ceset daha bulunarak otopsi için Han Yunus’taki hastaneye götürüldü.

"ÖNCE BAĞLADILAR SONRA İNFAZ ETTİLER"

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi doktorlarından Ahmed el-Farra, bazı cenazeleri incelediğini belirterek şunları söyledi:

Üç cenazeyi yakından görme şansım oldu. Hepsinin başında ve göğsünde kurşun izleri vardı. Ellerini bağlamışlardı, hareket edemeyecek haldeydiler. Ardından infaz edildiler.

AMBULANSLAR DA KUMA GÖMÜLDÜ

Filistinli sağlık görevlilerinin öldürüldüğü tarihin 23 Mart olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler’e göre, cinayetleri gizlemek amacıyla ambulanslar ve diğer araçlar buldozerlerle kuma gömüldü.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermeyen bir başka görgü tanığı, The Guardian'a verdiği röportajda yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

Cesetleri kendi gözlerimle gördüm. Göğüslerinde birden fazla kurşun izi vardı. Birinin bacakları bağlanmıştı, diğerinin kafasından vurulduğu belliydi. Bu bir infazdı.

Bu olay, İsrail hükümetinin iki ay süren ateşkesi sonlandırarak 17 Mart'ta yoğun hava bombardımanı ve kara operasyonlarıyla Gazze’deki askeri harekatını yeniden başlatmasının ardından yaşandı.