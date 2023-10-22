Taraflardan anlaşma kararı: Fransa, Ermenistan'a silah satacak Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı Lecornu, Ermenistan'ın Fransız üreticilerden belirli miktarda silah satın alacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Fransa, Ermenistan ordusunu güçlendirmenin yollarını arıyor

Karabağ Ermenileri için 1 milyon euro sağlayan Paris yönetimi, "Ermenistan'ın ve Ermenilerin yanındayız." mesajı vermeye devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nde Ermenistan'ın en yakın destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Fransa'dan Ermenistan'a destek

Avrupa ülkesi, Azerbaycan toprağı Karabağ'da tekrar yenilgiye uğrayan ve çekilmek zorunda kalan Ermeni ordusuna desteği artırmaya hazırlanıyor.

Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı Sebastien Lecornu, Le Parisien'e verdiği röportajda, iki ülkenin, Erivan'ın Fransız silahları satın almasına ilişkin anlaşmaları resmileştirmeyi planladığını söyledi.

Lecornu, Ermenistan'ın halkını koruması ve sınırlarının güvenliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Silah satacaklar

Fransız Bakan, "Pazar günü Ermenistan'ın Fransız üreticilerden belirli miktarda silah satın almasını resmileştireceğiz." dedi.

Lecornu, anlaşmanın özellikle Ermenistan hava sahasının korunmasına yardımcı olacağını anlattı.

İşgal rejimi kendini feshetti

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.

İşgal rejiminin sözde yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını bildirmişti.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer alıyor.

44 günlük Vatan Savaşı

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

Silah bırakmak zorunda kaldılar

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.

Bakü yönetimi, entegrasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sözde yönetimin kendini feshetmesini istiyordu.