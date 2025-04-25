Tayland Başbakanı Shinawatra hastaneye kaldırıldı

DHA

Tayland'ın gündemi Başbakan Shinawatra..

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ziyaretinin ardından rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Shinawatra, dün başkent Bangkok'taki bir hastaneye yatırıldı.

YÜKSEK ATEŞ VE HALSİZLİK

Sözcü Houngsub, Başbakan Shinawatra'nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetlerinin olduğunu ve bir süre doktor gözetimi altında kalacağını kaydetti.