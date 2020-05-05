Tayland Kralı, 20 cariyesini orduya aldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un, 20 cariyesini orduya alarak hepsine rütbe verdiği belirtildi.

Tayland'da koronavirüs salgınına karşı sosyal izolasyon uygulanırken, 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kral Maha Vajiralongkorn’un, Rama X olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.

CARİYELERİNE RÜTBE VERDİ

Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi.

Kralın bu hamlesinin, ülkede büyük tepkilere neden olduğu belirtildi.

KİŞİSEL SERVETİ 30 MİLYAR DOLAR

Eksantrik kralın 30 milyar dolarlık kişisel servete sahip olduğu ve zamanının çoğunu geçirdiği, Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.

Kral Maha Vajiralongkorn, daha önce dördüncü eşinin katıldığı resmi törenle cariyesini baş metres ilan etmişti.

"ÖZEL HAVA KUVVETLERİ"

Ortaya atılan bir iddiaya göre Tayland Kralı, her cariyesine Tayland ordusunda bir görev veriyor ve ordu mensubu yapıyor.

Kral'ın, askeri unvanlara sahip cariyelerine “Özel Hava Kuvvetleri’ ismini verdiği ileri sürüldü.