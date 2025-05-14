Tayland'da deprem nedeniyle ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

AA

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen ve komşu ülke Tayland'da da şiddetli şekilde hissedilen depremler nedeniyle başkent Bangkok'ta ölenlerin sayısı arttı.

BANGKOK'TA ENKAZDAN 89 CESET ÇIKARILDI

Bangkoklu yetkililer, kentte hayatını kaybeden 96 kişiden 89'unun cesedinin, depremde çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığını açıkladı.

Yetkililer, arama çalışmalarının sona erdiği enkazda bulunan kalıntıların ise haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleneceğini bildirdi.

Binanın enkazından 13 Nisan'da 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedilmişti.

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.