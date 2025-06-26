Tayland'da eğlence amaçlı esrar satışı yasaklanıyor

Tayland Sağlık Bakanlığı, ülkede esrar kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 2022 yılında yasallaştırılan esrarın kontrolsüz ve hızla yayılan eğlence amaçlı kullanımına sınırlama getirecek bir genelge üzerinde çalışıldığını duyurdu.

"EĞLENCE AMAÇLI KULLANIMI YASAKLANACAK

Bangkok Post gazetesine göre hazırlık aşamasındaki düzenleme, esrarın yalnızca tıbbi amaçlarla, doktor reçetesi karşılığında temin edilebilmesini öngörüyor.

Böylece esrarın eğlence amaçlı satışını yasaklanacak ve satışlar yalnızca doktor reçetesiyle gerçekleşecek.

Söz konusu düzenlemenin, resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE 18 BİNE YAKIN ESRAR DÜKKANI VAR

Pattaya Eğlence Derneği Sekreteri Damrongkieat Pinijkarn, ülke genelinde yaklaşık 18 bin esrar dükkanı olduğunu belirterek söz konusu düzenlemeler sonucunda bu sayının, yalnızca tıbbi amaçlı kullanımı karşılayacak sayıya kadar azaltılmasının beklendiğini kaydetti.

Damrongkieat, son 3 yılda çok sayıda esrar satıcısının yasal boşluklardan ve net düzenlemelerin olmamasından faydalanarak her yerde esrar sattığını, bunun da yerel halkı ve çocukları riske attığını ifade etti.

Esrar kaynaklı sağlık sorunlarında belirgin artış yaşandığını söyleyen Damrongkieat, yeni düzenlemelerin Pattaya kentinde daha iyi bir turizm ve yaşam ortamı sağlayacağını kaydetti.

TAYLAND ESRAR ÜRETİMİNİ YASALLAŞTIRAN İLK ASYA ÜLKESİ

Bu arada Tayland'da esrar üretmek ve bulundurmak, 2022'de yasal hale gelmişti.

Tayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olmuştu.

Hükümet yetkilileri, esrarı yalnızca tıbbi kullanım için teşvik ettiğini söyleyerek halka açık yerlerde eğlence amaçlı kullananlara 3 ay hapis ve 25 bin Tayland bahtı (780 dolar) para cezası uygulanabileceği konusunda uyarmıştı.

Tayland, 2020'de de tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.