Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yasaklı hayvan ticareti ve nesli tükenmek üzere olan hayvan kaçakçılığı denetime takılıyor..

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan "goril yavrusu" bulunduğunu açıklamıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Tayland polisi, şüpheli kaçakçıya baskın düzenledi.

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok’a gönderilmek üzere Nijerya’dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi, harekete geçti.

22 FARKLI TÜRDEN 284 HAYVAN BULUNDU

Polis, kaçakçılık yapıldığı şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenledi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri Watcharin Phusit yaptığı açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söyledi.

HAYVAN TİCARETİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çiftliğin hayvan ticareti için gerekli lisansa sahip olduğunu ifade eden Phusit, çiftlikteki hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığına ilişkin ise inceleme başlatıldığını kaydetti.

Phusit, ayrıca İstanbul'da ele geçirilen gorilin bulunduğu kolinin evraklarda “50 tavşan taşıdığı” şeklinde beyan edildiğini belirtti. Çiftlik sahibi de ifadesinde hayvan ticaretiyle uğraştığını ve gerekli izinlerinin bulunduğunu öne sürdü.

TAYLAND'A GÖNDERİLMESİ PLANLANAN GORİLİN BAŞKA ÜLKEYE KAÇIRILACAĞI HEDEFLENİYORDU

Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Atthaphon Charoenchansa ise yaptığı açıklamada, Tayland’a gönderilmesi planlanan gorilin, buradan başka bir ülkeye kaçırılmasının hedeflendiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Atthaphon, nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonlar olduğunu belirtti.

Tayland Polisi’nin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.