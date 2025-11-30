Tayland'da sel felaketi: Can kaybı 162'ye yükseldi

- Tayland'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 162 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- Sel felaketi 1,4 milyondan fazla haneyi ve 3,8 milyon kişiyi olumsuz etkiledi.
- Hükümet, sel mağdurlarına tazminat ödemeye ve yardım uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Tayland felaketi yaşıyor...
Ülkenin güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı.
1,4 MİLYONDAN FAZLA HANE ETKİLENDİ
Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülkede sel nedeniyle 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.
TOPLAM CAN KAYBI 162
Yetkililer, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini duyurdu.
SELLERDEN ETKİLENENLERE TAZMİNAT ÖDENECEK
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını belirtti.