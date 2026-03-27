Tayland'da yakıt alabilmek için sıra yarışı

Orta Doğu’daki çatışmaların ardından başlayan küresel enerji krizinin etkileri, savaştan çok uzakta olan Asya ülkelerinde de ciddi şekilde hissediliyor.

Avustralya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Tayvan, Güney Kore ve Sri Lanka’da yakıt tedarikinde aksamalar meydana gelirken Filipinler, enerji konusunda olağanüstü hal ilan etti.

Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçememesi nedeniyle Tayland’da yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle Samut Sakhon bölgesinde bazı istasyonlarda pompalar durdu ve “Üzgünüz, şu an yakıt veremiyoruz” yazıları asıldı.

Mart başında dizel fiyatlarının 15 günlüğüne dondurulması, sürücüleri stok yapmak için istasyonlara yöneltti.

İSTASYONLARDA UZUN KUYRUKLAR

Talep yoğunluğu nedeniyle bazı satışlar geçici olarak durduruldu.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de, vatandaşlar elektrikli araç ve toplu taşımaya yönelirken benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu.

İstasyonlar açılır açılmaz koşarak sıraya girmeye çalışan Taylandlıların hali, savaşın neden olduğu enerji krizinin ne boyutta olduğunu bir kez daha gösterdi.