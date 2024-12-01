Tayland'daki sel felaketinde 9 kişi yaşamını yitirdi

DHA
Tayland, sel felaketi ile sarsılıyor...
Maddi hasarın meydana geldiği felaketlerde can kaybı da yaşanıyor.
Sel felaketine ilişkin detayları Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) paylaştı.
9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, 8 eyalette meydana gelen selin 553 bin 921 haneyi etkilediği ve 9 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
YAĞIŞ UYARISI
Ayrıca, Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yoğun yağış beklendiğini kaydederken, sel uyarısında da bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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