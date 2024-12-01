Tayland'daki sel felaketinde 9 kişi yaşamını yitirdi

DHA

Tayland, sel felaketi ile sarsılıyor...

Maddi hasarın meydana geldiği felaketlerde can kaybı da yaşanıyor.

Sel felaketine ilişkin detayları Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) paylaştı.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, 8 eyalette meydana gelen selin 553 bin 921 haneyi etkilediği ve 9 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

YAĞIŞ UYARISI

Ayrıca, Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yoğun yağış beklendiğini kaydederken, sel uyarısında da bulundu.