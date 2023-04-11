Tayvan çevresindeki tatbikatlarını tamamlayan Çin ordusu: Savaşa hazırız Pekin yönetimi, Tayvan'a müdahale girişimlerine karşı savaşa he an hazır olduğunu duyurdu. ABD'den gelen açıklamada, "Gerilimlerin çatışmaya dönüşmesi için sebep yok" denildi.

ensonhaber.com

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan etrafında üç gün süren geniş ölçekli askeri tatbikat düzenledi.

Tatbikatta, belirlenen hedeflere hassas saldırılar simüle edildi. Bunun üzerine gözler, bir kez daha Asya'ya çevrildi.

Tayvan mesajı: Her an savaşmaya hazırız

Tatbikatların ardından Çin ordusundan yapılan açıklamada, "savaşa hazır olunduğuna" dair mesaj verildi:

Birlikler her zaman savaşmaya hazırdır. Tayvan'a her türlü yabancı müdahale girişimlerini kararlı bir şekilde parçalamak için her an savaşabiliriz.

Tatbikatlar, Çin'in geçen ağustos ayında, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak Ada çevresindeki hedeflere füze saldırıları düzenlediği dönemdeki askeri hareketliliği andırıyor.

Askeri uzmanlar: Gözdağı

Associated Press'in haberine göre, askeri uzmanlar, tatbikatların hem gözdağı hem de Çin birliklerinin deniz ve hava trafiğini engelleyerek "Tayvan'ı kapatma pratiği" yapmasına fırsat olarak hizmet ettiğini düşünüyor.

Askeri hareketlilik ayrıca Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretinin ardından yaşandı.

ABD: Gerilimlerin çatışmaya dönüşmesi için sebep yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden yönetiminin Tsai'nin ABD ziyaretinin ve Kongre'nin Tayvan'a ziyaretinin kuralların dışında olmadığı yönündeki tutumunu yineledi.

Kirby, "Askeri olarak herhangi bir şekilde tepki vermek için hiçbir sebep yoktu. Tayvan Boğazı'ndaki gerilimlerin çatışmaya dönüşmesi için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.