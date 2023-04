Tayvan çevresindeki tatbikatlarını tamamlayan Çin ordusu: Savaşa hazırız

ensonhaber.com

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan etrafında üç gün süren geniş ölçekli askeri tatbikat düzenledi.

Tatbikatta, belirlenen hedeflere hassas saldırılar simüle edildi. Bunun üzerine gözler, bir kez daha Asya'ya çevrildi.

Tatbikatların ardından Çin ordusundan yapılan açıklamada, "savaşa hazır olunduğuna" dair mesaj verildi:

Birlikler her zaman savaşmaya hazırdır. Tayvan'a her türlü yabancı müdahale girişimlerini kararlı bir şekilde parçalamak için her an savaşabiliriz.