Tayvan: Çin'in askeri tatbikatları sorumsuzca Ada ülkesinin lideri Tsai, "Çin'in tatbikatları, Tayvan'da ve bölgede istikrarsızlığa neden oluyor" dedi.

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ABD ziyareti Çin'de tepkiyle karşılanan Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Ada çevresinde düzenlenen tatbikatı eleştirdi.

Tsai, özerk Ada çevresinde üç gün süren askeri tatbikatları nedeniyle Pekin'i kınadı.

Tsai: Bölgesel istikrar tehlikede

Tatbikatların sorumsuzca olduğunu söyleyen Tsai, bölgesel istikrarın tehlikeye düştüğünü belirtti.

Tayvan lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Büyük ülke için sorumlu bir tutum değil"

Çin, askeri tatbikatlar başlatıyor ama Tayvan'da ve bölgede istikrarsızlığa neden oluyor. Bölgedeki büyük bir ülke için sorumlu bir tutum değil.

Çin tarafından "ayrılıkçı" olarak lanse edilen Tsai, dost ülkelere ziyaretlerin "uzun vadeli bir uygulama" olduğunu ve Tayvan halkının da bu ziyaretleri beklediğini ifade etti.

Pekin: Tayvan bizim parçamız

Al Jazeera'nin haberine göre, Pekin, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor ve Ada'nın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanımını dışlamıyor.

Son tatbikatlar, Tayvan'a yönelik "hassas saldırıları" simüle etti. Çin devlet medyası, çok sayıda uçağın Tayvan'a hava ablukası uyguladığını duyurdu.

Japonya: Göz korkutucu bir eğitim

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, tatbikatları Ada çevresinde deniz ve hava kontrolünü ele geçirmek için "göz korkutucu bir eğitim" olarak nitelendirdi.

Tayvan'a baskı arttı

Pekin, Tsai'nin 2016'da ilk kez Devlet Başkanı seçilmesinden bu yana Tayvan üzerindeki baskıyı artırdı.

Öte yandan Tsai, Tayvan ordusuna Ada'yı savundukları için teşekkür etti.