Dolar
7.3493
0.2154%
Euro
8.7457
0.5102%
Altın
1959.04
-0.284%
Borsa
1095.83
-0.4288%
G. Altın
463.692
0.0815%
Bitcoin
85521.87
0.9028%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı

    Festivaldeki bir kız çocuğunun, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu havada savrulduğu anlar paniğe sebep oldu.
    • İHA
    • 31.08.2020 - 09:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı

    Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi’nde gerçekleştirilen uçurtma festivalinde vatandaşlar tarafından açılan uçurtma, şiddetli rüzgar sonucu havaya yükselince 3 yaşındaki çocuğun boynuna dolandı.

    METRELERCE HAVAYA YÜKSELDİ

    Çocuk, boynuna dolanan uçurtma ile yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, çocuğu kurtardı.

    Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı

    BOYNUNDA KESİK VE MORLUKLAR OLUŞTU

    Yetkililer, çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu belirtti.

    Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı #1

    Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı #2

    Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı #3

    Görüş Bildir