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- Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı
Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı
Festivaldeki bir kız çocuğunun, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu havada savrulduğu anlar paniğe sebep oldu.
- İHA
- 31.08.2020 - 09:57
Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi’nde gerçekleştirilen uçurtma festivalinde vatandaşlar tarafından açılan uçurtma, şiddetli rüzgar sonucu havaya yükselince 3 yaşındaki çocuğun boynuna dolandı.
METRELERCE HAVAYA YÜKSELDİ
Çocuk, boynuna dolanan uçurtma ile yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, çocuğu kurtardı.
Tayvan’da 3 yaşındaki çocuğun boynuna uçurtma dolandı
BOYNUNDA KESİK VE MORLUKLAR OLUŞTU
Yetkililer, çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu belirtti.