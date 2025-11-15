Tayvan'da çamur volkanı ikinci kez püskürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki Wandan kasabasında bulunan Huangyuan Tapınağı önündeki çamur volkanı, bu yıl ikinci kez patladı.

ÇAMUR VE ALEV 2 METRE YÜKSELDİ

Volkanın püskürttüğü çamur ve alev, 2 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Patlama yaklaşık 3 saat sürdü ve yakındaki tarlalara çamur aktı.

Kasabadaki volkanın son patlaması, yaklaşık 6 ay önce gerçekleşmişti. Bu durum, bölge sakinlerinde volkanın aktif olduğunu bir kez daha hatırlattı.