Tayvan'da çamur volkanı ikinci kez püskürdü

Pingtung bölgesindeki çamur volkanı patlayarak 2 metre yüksekliğe kadar çamur ve alev püskürttü.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:55
  • Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki çamur volkanı, bu yıl ikinci kez patladı.
  • Patlama 2 metre yüksekliğe kadar çamur ve alev püskürttü ve 3 saat sürdü.
  • Bu durum, bölge sakinlerine volkanın aktif olduğunu hatırlattı.

Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki Wandan kasabasında bulunan Huangyuan Tapınağı önündeki çamur volkanı, bu yıl ikinci kez patladı.

ÇAMUR VE ALEV 2 METRE YÜKSELDİ

Volkanın püskürttüğü çamur ve alev, 2 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Patlama yaklaşık 3 saat sürdü ve yakındaki tarlalara çamur aktı.

Kasabadaki volkanın son patlaması, yaklaşık 6 ay önce gerçekleşmişti. Bu durum, bölge sakinlerinde volkanın aktif olduğunu bir kez daha hatırlattı.

