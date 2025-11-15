Tayvan'da çamur volkanı ikinci kez püskürdü

- Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki çamur volkanı, bu yıl ikinci kez patladı.
- Patlama 2 metre yüksekliğe kadar çamur ve alev püskürttü ve 3 saat sürdü.
- Bu durum, bölge sakinlerine volkanın aktif olduğunu hatırlattı.
Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki Wandan kasabasında bulunan Huangyuan Tapınağı önündeki çamur volkanı, bu yıl ikinci kez patladı.
ÇAMUR VE ALEV 2 METRE YÜKSELDİ
Volkanın püskürttüğü çamur ve alev, 2 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Patlama yaklaşık 3 saat sürdü ve yakındaki tarlalara çamur aktı.
Kasabadaki volkanın son patlaması, yaklaşık 6 ay önce gerçekleşmişti. Bu durum, bölge sakinlerinde volkanın aktif olduğunu bir kez daha hatırlattı.