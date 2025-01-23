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Haber Merkezi

Tayvan'da tüyleri ürperten olay...

Yerel medyada yer alan haberlere göre; olay, Yeni Taipei Şehri'nin Pingxi bölgesindeki popüler bir turizm merkezi olan Shifen Eski Caddesi'nde gökyüzü feneri satan mağazaların önünde meydana geldi.

KAFASINDA KESİK OLUŞTU

Yakındaki bir mağazadan alınan kamera görüntülerinde, kadının bir fotoğraf için poz vermek üzere kollarını uzattığı ve bir trenin koluna çarptığı görülüyor.

Çarpma sonucu yere düşüyor ve neredeyse trenin altına yuvarlanıyor.

Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın (CNA) aktardığına göre, New Taipei Şehir İtfaiye Departmanı, 30'lu yaşlardaki turistin kafasında 3 ila 5 santimetre uzunluğunda bir kesik oluştuğunu söyledi.

DEMİR YOLUNA İZİNSİZ GİRDİĞİ İÇİN CEZA ALACAK

Polis, turistin kafasında, göğsünde ve pelvisinde çok sayıda yaralanma olduğunu söyledi.

Bilinci yerinde olarak Keelung Chang Gung, hastaneye kaldırıldı.

Filipinler'in Tayvan'daki temsilciliği Manila Ekonomi Kültür Ofisi, 21 Ocak'ta kadının durumunun stabil olduğunu ancak yaraları için ameliyata alınması gerektiğini bildirdi.

Tayvan polisi, kadının kamuya açık olmayan demir yoluna izinsiz girdiğini ve bunun sonucunda para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.