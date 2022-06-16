Tayvan'da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi: 8 ölü

Yaşanan tartışmanın ardından ailesinin kaldığı evi ateşe veren şahıs, 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin ölümüne neden oldu.

Tayvan’ın Hsinchu şehrinde, son yılların en büyük aile trajedilerinden biri yaşandı.

Bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrasında, soy isminin Chen Yen-Hsiang olduğu öğrenilen bir erkek, yaşadıkları 2 katlı evi içindekilerle beraber ateşe verdi.

İHA’nın haberine göre; birinci katı lastik dükkanı olduğu öğrenilen bina bir anda alev aldı. Ev, aynı aileden 8 kişiye mezar oldu.

8 kişinin cesedi bulundu

Hsinchu itfaiye ekipleri, olayın dün akşam yerel saatle 10.00 sıralarında gerçekleştiğini belirtti. Olay yerine 25 araç, 160 itfaiyeci, polis ve gönüllü itfaiyecilerden oluşan büyük bir ekibin gönderildiği öğrenildi.

Yangının saatler sonra söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, ev sahibinin eşi, kızı, 2 gelini ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin cesedini buldu.

Çocukların 1, 4, 7 ve 10 yaşlarında olduğu ifade edildi.

Tayvan'da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi ViDEO

Katil zanlısı yakalandı

Katil zanlısı Chen'ın babası, oğlunu benzin dökerken gördüğünü ve ailesini kurtarmak için 2’inci kata çıktığını söyledi. Baba, alevler nedeniyle evden kimseyi kurtaramadığını belirtirken, kendisinin son anda alevlerden kaçtığını açıkladı.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından sabıka kaydı olduğunu öğrenilen zanlı Chen’in, polisler tarafından yakalandığı belirtildi.