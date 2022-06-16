Petrol
117.86
-0.55%
Euro
18.0533
0.19%
Dolar
17.3142
0.44%
Altın
1.018
0.31%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
370.631
4.61%
BTXN Coin
9.09
3.53%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Tayvan'da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi: 8 ölü

    Yaşanan tartışmanın ardından ailesinin kaldığı evi ateşe veren şahıs, 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin ölümüne neden oldu.
    • 16.06.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tayvan'da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi: 8 ölü

    Tayvan’ın Hsinchu şehrinde, son yılların en büyük aile trajedilerinden biri yaşandı.

    Bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrasında, soy isminin Chen Yen-Hsiang olduğu öğrenilen bir erkek, yaşadıkları 2 katlı evi içindekilerle beraber ateşe verdi.

    İHA’nın haberine göre; birinci katı lastik dükkanı olduğu öğrenilen bina bir anda alev aldı. Ev, aynı aileden 8 kişiye mezar oldu.

    8 kişinin cesedi bulundu

    Hsinchu itfaiye ekipleri, olayın dün akşam yerel saatle 10.00 sıralarında gerçekleştiğini belirtti. Olay yerine 25 araç, 160 itfaiyeci, polis ve gönüllü itfaiyecilerden oluşan büyük bir ekibin gönderildiği öğrenildi.

    Yangının saatler sonra söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, ev sahibinin eşi, kızı, 2 gelini ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin cesedini buldu.

    Çocukların 1, 4, 7 ve 10 yaşlarında olduğu ifade edildi.

    Tayvan'da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi ViDEO

    Tayvan da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi: 8 ölü #1

    Katil zanlısı yakalandı

    Katil zanlısı Chen'ın babası, oğlunu benzin dökerken gördüğünü ve ailesini kurtarmak için 2’inci kata çıktığını söyledi. Baba, alevler nedeniyle evden kimseyi kurtaramadığını belirtirken, kendisinin son anda alevlerden kaçtığını açıkladı.

    Hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından sabıka kaydı olduğunu öğrenilen zanlı Chen’in, polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

    Tayvan da, tartışma sonrasında ailesinin evini ateş verdi: 8 ölü #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma
    Kitap

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma

    Türkiye-İran sınırındaki önlemler kaçak girişleri azalttı
    Gündem

    Türkiye-İran sınırındaki önlemler kaçak girişleri azalttı

    Görüş Bildir