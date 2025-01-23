Tayvan'dan 120 binden fazla yeşil iguanaya yönelik itlaf kararı

AA
Tayvan Tarım Bakanlığı, çok konuşulan ir karara imza attı...
Bakanlık, ülkedeki iguana popülasyonuna ilişkin açıklama yaparken konuya ilişkin bilgiler Taipei Times gazetesinin haberinde yer aldı.
İTİLAF EDİLECEKLER
Açıklamada, ülkenin güney ve orta bölgelerindeki iguana popülasyonunda artış yaşandığı belirtildi.
Geçimini tarımla sağlayan bölgede, iguanaların mahsulleri olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edileceği duyuruldu.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA 70 BİN İGUANA İTİLAF EDİLMİŞTİ
Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 200 bin yeşil iguana yaşadığı ve öldürülen iguana başına ücret ödeneceği duyuruldu.
Tayvan'da geçen sene 70 bin iguana itlaf edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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