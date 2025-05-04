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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

Durumu çevredekiler fark etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE BABASININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Mevlüde Naz B.’nin cenazesi,Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.’nin anne ve babasının ifadesine başvurdu.

Bu arada bebeğin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.