Tel Aviv'de dev protesto: Vatandaşlar sokaklara döküldü İsrail askerlerinin Gazze'de 3 İsrailli esiri beyaz bayrak taşımalarına rağmen vurduklarını itiraf etmelerinin ardından, hükümete karşı büyük protestolar düzenlendi. Sokaklara akın eden İsrailliler, kabinenin tamamen düşmesini talep etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail ve El-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana iki ayı aşkın süredir devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından, sivil gözetmeksizin atılan bombalar sebebiyle 20 bine yakın sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in üç İsrailli esiri öldürmesine tepki

İsrail'in katliamlarından, İsrailli esirler de nasibini aldı.

İsrail ordusunun "beyaz bayrak" taşıyan üç İsrailli rehineyi öldürdüğünü itiraf etmesinden sonra Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve diğer şehirlerde İsrail hükümetine karşı büyük protestolar düzenlendi.

Bazı protestocular rehinelerin kurtarılmasını talep ederken bazıları da İsrail kabinesinin tamamının düşmesini talep etti.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

"ABD Başkanı ile görüşmek daha kolay"

Meydanda toplanan esir aileleri, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin hükümetten bir plan sunmasını beklediklerini duyurdu.

Oğlu Itay Chen (19) Gazze’de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi.

Savaş Kabinesi’nin ve Başbakan Netanyahu’nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay." diye konuştu.

"Esirler için zaman doluyor"

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor." uyarısında bulundu.

Kardeşi Gazze’de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti.

Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas’la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı.

Esir yakını Inbal Zach da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok." dedi.

Zach, "İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)