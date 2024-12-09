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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin başarılı mücadelesi ile çökertildi...

Uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı aldıktan sonra yürüyüşlerini sürdürerek son olarak Şam'ın kontrolünü de ele geçirdi.

Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürerken Tel Rıfat ve Münbiç'in Komutanı Seyfeddin Ebubekir Polat, tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

MÜNBİÇ'TE SON DURUM

Kübra Par’ın Münbiç’teki son durumu sorması üzerine konuşan Komutan Polat, şöyle dedi:

Operasyonu başlattık üç gün önceden çalışmalar devam etti. Münbiç stratejik olarak en önemli şehirlerden biri. Türk sınırı ile eskiden beri bir coğrafyası var çok önemli bir şehir Türk sınırına yakın olduğu için. PKK geldi o bölgelere el koydu. Bölgeden oluşan kısımlarda Kürt de var Arap da var. Bu PKK’nın Münbiç’te yaptıkları şey şu oldu. Oradaki Arapları zorla çıkardılar çünkü oradaki Araplar Suriye’deki muhaliflerin en büyük destekçileriydi.

"YABANCI UYRUKLU TERÖRİSTLER OLDUĞUNU KEŞFETTİK"

Operasyonlar ile ilgili Komutan Polat, “Savaş çok zorlu başladı. Çünkü birinci safta bulunan terör örgütleri Kandil Dağı’ndan gelen militanlar. Biz SİHA görüntüleriyle havadan keşif yaparak biz Kandil’den buraya gelen yabancı uyruklu teröristler olduğunu keşfettik” ifadelerinde bulundu.

"FİLİSTİN VE GAZZE'DE YAPTIKLARINI HERKES BİLİYOR"

Par’ın Rusya ve İran’ın tutumunu sorması üzerine konuşan Polat, şu sözleri sarf etti:

Yıllar önceden Rusya Ukrayna savaşı çıktı. Ve Rusya çok büyük zararlar verdi. Suriye meselesi Rusya için o kadar önemli bir konu değildi. Filistin ve Gazze’de yaptıklarını herkes biliyor. Orada da İsrail ve Gazze halkı bir savaşa girdi.

"ESAD'IN ORDUSUNDA ZAYIFLIK VARDI"

Esad’ın devrilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Polat, şöyle konuştu:

Esad’ın devrilmesini biz umuyorduk zaten çünkü biz biliyorduk Esad’ın ordusunda zayıflık vardı. Askerleri zayıftı ama başa dönünce komutamız ‘dış devletlerden yardım istedi ve o devletlerin desteği sayesinde bu zamana kadar ilerledi.

"HTŞ SURİYE'DE EN ÖNEMLİ ASKERİ ŞAHISLARDAN BİRİSİ"

Konuşmasına devam eden Komutan Polat, devamında şöyle dedi:

Kim Esad ve PKK ile savaşıyorsa bizde onlarla omuz omuza vererek aynı hendekte savaşırız. HTŞ Suriye’de en önemli askeri şahıslardan birisi. Esad’ın karşısında kim durursa ona karşı yaptıkları bir aşama.

"YENİ BİR DEVLETİMİZ OLMASI LAZIM"

Yeni Suriye Devleti’nin meselesi adaletli bir devlet olmasını temenni ediyoruz. Özellikle komşu devletler ile ilişkisinin çok iyi olması gerek. Bunun başında Türkiye geliyor. Yeni bir devletimiz yeni bir güçlü ordumuzun olması lazım. Giden yıllarda Suriye halkının kaybettiği şeyleri onlara sunmak istiyoruz. Esad kürsüdeyken muhalefetin çok sancakları vardı. Esad devrildikten sonra herkes tek bir simge altına toplanacak ve yeni simgemiz ‘Yeni Suriye’ olacak.

"ALEVİLER VE HARİSTİYAN HALKI SURİYE'NİN BİR PARÇASI"

Esad’a bağlı askerler için konuşan Polat, “Kim silahını bırakır da bize gelirde biz ona hiç bir zarar vermeyiz bunun emniyetini verdik onlara” ifadesinde bulundu.

Alevi ve Hristiyanlar için ise, “Aleviler ve Hristiyan halkı Suriye’nin bir parçası. Yeni kurulacak devlette onlarında ismi olacak, fikirleri tartışılacak. Yeni kurulacak devlette onlarında bir yeri olacak” dedi.

"TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Son olarak Türkiye’de bulunan Suriyeliler için konuşan Polat, “Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Halkımızı iyi karşıladılar. Başka devletlere göç eden halkımız Allah’ın izniyle yakın bir zamanda geri ülkemize dönecek” ifadesinde bulundu.