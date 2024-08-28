Telegram'ın patronu Durov'un gözaltı süresi doldu Telegram'ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, Fransa'daki ilk gözaltı süresinin bugün dolmasının ardından başkent Paris'te mahkemeye çıkarılacak.

İHA

Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un, 8 Temmuz'da başlayan ilk gözaltı süresi sona erdi.

Fransa'da gözaltına alınan Durov, siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılacak.

KADERİ BELLİ OLACAK

Mahkeme, Durov hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağına, gözaltında tutulup tutulmayacağına karar verecek.

SORUŞTURMA SONUCU YAKALANDI

Soruşturmaya yakın kaynaklar, 8 Temmuz'da gizli olarak başlatılan soruşturma kapsamında Durov'un Telegram'daki aşırılık yanlısı ve suç teşkil eden içeriği engelleyememekle ilgili 12 suç şüphesiyle soruşturulduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)