TEMU'da milyonların favorisiydi; Kimyasal çıktı! Hasta ediyor...

Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Çin merkezli alışveriş platformu Temu, eleştirilerin odağında.

Temu'da bazı yazlık ayakkabılarında sağlık açısından tehlikeli kimyasallar bulunması dikkatleri çekti.

Avusturya’daki İşçi Odası Tüketici Koruma Birimi (AK OÖ) ile çevre örgütü GLOBAL 2000’in yaptığı son araştırmada, Temu’dan alınan 19 farklı yazlık ayakkabı incelendi.

Sekiz modelde zararlı kimyasallar tespit edildi. Bunlardan iki modeldeki maddelerin oranı, Avrupa Birliği'nde satışı yasaklı düzeyde çıktı.

TERLİKLERDE YÜKSEK KİMYASAL

Araştırmaya göre, özellikle flip flop (parmak arası terlik) modellerinde yüksek oranda ftalat maddesi bulundu.

Bir terlikteki ftalat oranı, AB sınır değerinin 420 katı fazlaydı. Bu kimyasalların üreme sağlığını bozabileceği ve hormon sistemine zarar verebileceği belirtildi.

Söz konusu maddelerin deri yoluyla ya da ev tozları aracılığıyla vücuda girebildiği, hatta çocukların idrarında dahi tespit edildiği ifade edildi.