Tepki çeken iddia: Netanyahu, Ben-Gvir'e Filistinlileri Gazze'den sürgün etme sözü verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken tepki çeken bir gelişme yaşandı...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koalisyonda tutmak amacıyla Gazze'deki Filistinlileri sürgün planına hız verdiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin bilgiler, Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde yer aldı.

FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'DEN SÜRGÜN ETME SÖZÜ

Netanyahu'nun Ben-Gvir'e, "bir anlaşmaya varılmazsa" İsrail'in haftalar içinde Gazze'den binlerce Filistinliyi sürgün etmeye başlayacağı yönünde söz verdiği kaydedildi.

İsrailli yetkililer, yakın zamana kadar yalnızca kağıt üstünde sürgün planının somutlaşmaya başladığını söyledi.

İSRAİL'İN 5 ÜLKEYLE ANLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, Filistinlileri sürgün planı için düzenli aralıklarla toplantılar yapıldığını, Başbakan Netanyahu'nun Mossad'a Filistinlilerin sürgün edilebileceği ülkelerle temasları hızlandırması talimatını verdiği öne sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin sürgün edilmesi için aralarında Etiyopya, Libya ve Endonezya'nın bulunduğu 5 ülkeyle anlaştığı iddia edildi.

Tel Aviv yönetiminin şiddetli saldırılarla çok kez yerinden ettiği Filistinlileri İsrail ve Ürdün üzerinden sürgün etmeyi planladığı da ileri sürüldü.

HEM SÜRGÜN HEM DE İLHAK PLANLARI İÇİN HAZIRLIKLARIN SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e işgal ve saldırılarını sürdürdükleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belirli bölgeleri ilhak etme sözü verdiği de öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun önceliğinin İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma sağlamaktan yana olduğunu ileri sürerken hem sürgün hem de ilhak planları için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Söz konusu adımlar için ABD ile koordinasyonu sağlamak adına Netanyahu'nun geçen haftalarda Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Mossad Başkanı David Barnea'yı Washington'a gönderdiği de belirtildi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, ocak ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi teklifinde bulunmuştu.

İsrail, Trump'ın bu açıklamasının ardından söz konusu teklifi hayata geçirmek için çalışmalara başladığını ve bazı ülkelerle temasa geçtiklerini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinlileri farklı ülkelere sürgün etme amacıyla yeni bir saldırı planı hazırlayan İsrail, Gazze sakinlerini önce şeridin güneyine ardından başka ülkelere "gönüllü göç" adı altında göndererek etnik temizlik yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.