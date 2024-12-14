Terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresi uzatıldı

AA & Ensonhaber

15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların uzatılmasına ilişkin İngiltere tarafından sunulan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda yasadışı silah ithalatına yönelik ambargo, kömür ihracatı yasağı ve el yapımı patlayıcı bileşenlerine ilişkin yasağın uygulanmasını sağlamak amacıyla denizden müdahale yetkisi 28 Şubat 2025 tarihine kadar yenilendi.

Diğer taraftan terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik silah ambargosu tedbirleri, seyahat yasakları ve malvarlığı dondurma tedbirleri de geçerli olmaya devam ediyor.

2010'DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Eş-Şebab, 12 Nisan 2010'da BMGK'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.