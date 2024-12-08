Terör örgütü PKK/YPG, Suriyelilerin Afrin’e dönüşünü engelliyor

AA

13 yıldır Suriye topraklarında devam eden iç savaş, Esad saltanatının çökmesiyle sonlandı.

Esad ordusunun yenilgiyi kabul ederek silah bırakmasının ardından başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, rejimin resmi olarak çöktüğünü duyurdu.

Suriye devlet televizyonundan dünyaya seslenen muhalifler, yurt dışında yaşayan Suriyelilere "Özgür Suriye'ye dönün" çağrısında bulundu.

REJİMİN DÜŞÜŞÜ KUTLANDI

Rejimin düşüşünü büyük bir mutlulukla karşılayan Suriyeliler, Şam ve yaşadıkları ülkelerde kutlamalara başladı.

Suriyelilerin birçoğu ise, terörden ve Esad rejiminden kurtulan ülkelerine geri dönmeye başladı.

Ülkelerine geri dönen Suriyelilere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Barzani Yardım Vakfı yardım eli uzattı.

GERİ DÖNEN SURİYELİLERE YARDIM ULAŞTIRDILAR

Barzani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, şu ana kadar 839 ailenin Afrin’e döndüğü, bu süreçte bin 500 ailenin daha dönmesinin beklendiği ve ailelere tıbbi hizmetler, temel ihtiyaçlar ve gıda yardımı sağlandığı ifade edildi.

PKK, SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ ENGELLİYOR

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG, Afrin’e dönüşleri engelliyor ve zorla Tel Rıfat ile Şahba bölgesine götürdükleri Afrinli aileleri Tabka, Münbiç ve Rakka’ya nakletmeye çalışıyor.

Afrinli ailelerin 7 yıldır kamplarda ve zor şartlarda yaşadıkları ve artık Afrin’deki evlerine dönmek istedikleri ancak terör örgütünün buna engel olduğu aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG, kendisine bağlı yayın organlarından Afrin’e dönenlerin hayatlarının tehlikede olduğu dezenformasyonunu yayarak, Afrinlileri Münbiç ve Rakka’ya gitmeye zorluyor.