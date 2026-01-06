Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de devrimin üzerinden bir yıl geçmişken yeni yönetim altında ülkede güvenlik büyük oranda yeniden tesis edilmiş olsa da zaman zaman terör eylemleri görülüyor.

İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in merkezindeki Meydan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

SİHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Terör örgütü PKK/YPG'nin öğle saatlerinde Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği SİHA saldırısında, 1 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı’ndan Azez ilçesine bağlayan yolun, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirilmişti.

KESKİN NİŞANCI ATEŞİ AÇILMIŞTI

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı.

Suriye ordusunun, söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti.