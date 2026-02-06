Terör örgütü SDG, Suriye'de 15 yıl boyunca tek bir çivi bile çakmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinden kurtarılan Suriye'nin Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hayat her geçen gün normale dönüyor.

Yıllarca süren işgalin ardından Suriye ordusu 10 Ocak'ta Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

Halep'teki iki mahallenin terör örgütünden arındırılması, YPG/SDG'nin işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının çözülme noktasını teşkil etti.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda gasbettiği toprakların yüzde 40'ını bu iki mahalleden çekilmesinin ardından hızla kaybetti.

Halep merkezine yakın Şeyh Maksud ve Eşrefiyye özellikle Suriye iç savaşının sürüklediği yerinden edilmiş düşük gelirli Hristiyan, Kürt ve farklı etnik gruplardan Suriyelilerin yaşadığı mahalleler olarak biliniyor.

"PKK'NIN KÜRTLERE VAAD ETTİĞİ ŞEY BU"

SETA araştırmacısı Can Acun, yerinde incelemelerde bulunmak üzere Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'ne gitti.

Burada terör örgütünün geride bıraktığı yıkımı kayda alan Acun, "15 yıldır PKK kontrolü altına olan Şeyh Maksud mahallesinde incelemeler yaptık. Neredeyse harabe halinde, büyük bir perişanlık var. PKK’nın Kürtlere vaad ettiği şey bu. Şeyh Maksud’dan küçük bir kesit, her yer bu şekilde" paylaşımında bulundu.

Yıllarca işgal edip el koyduğu petrol kuyularının gelirlerini ve dış ülkelerden aldığı desteği halka aktarmak yerine mağaralara gömen terör örgütü kontrolünde tuttuğu bölgeleri adeta sefalete mahkum etti.

Can Acun paylaşımının devamında, "Şeyh Maksud’da savaşın ve yıkımın izleri değil, ihmalin, bakımsızlığın, PKK yönetiminin geriye bıraktığı sefalet ve perişanlık var. Milyar dolarlık petrol gelirini tünellere gömen, Kandil’in terörü finanse etmek için kullandığı örgüt aklı var. Kürtlere PKK’nın yaşattığı hayat var" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YILLARCA PARA VE SİLAH YARDIMI ALDI

Dönemin ABD yönetimi, Esad rejimine yönelik yaptırımları devreye alırken diğer yandan da terör örgütü SDG'ye milyonlarca dolarlık maddi ve silah yardımı yaptı.

Suriye ordusunun terör örgütünü işgal ettiği bölgelerden çıkarması sonrası keşfedilen yer altı tünelleri ise bu paraların nereye gittiğinin adeta kanıtı niteliğinde.

Suriyelileri sefalete mahkum eden terör örgütü üyeleri açtıkları tünellerde adeta şatafat içinde yaşadı. Bazı tünellerde lüks yerleşim alanları keşfedildi.

Toprağın üstünde tek bir yatırım dahi yapmayan terör örgütü, aldığı tüm paraları toprağın altına gömerek tünel kazdı.

Kazdığı tüneller de terör örgütünü kuramadı, Suriye ordusu başlattığı operasyonlarda çok kısa sürede terör örgütü mensuplarından işgal edilen toprakları alarak bu tünelleri de ortaya çıkardı.