Terör örgütü yandaşları, Belçika'da Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırdı

AA & Ensonhaber
Terör örgütü yandaşlarının Avrupa'da çıkardığı kaosa bir yenisi daha eklendi.
PKK yandaşları, Belçika'nın Liege kentine bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı.
Evlere, dükkanlara, araçlara ve bir camiye zarar verdiler
Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.
Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.
Polis müdahale etmedi
Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi.
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