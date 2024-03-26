Terör örgütü yandaşları, Belçika'da Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırdı
AA & Ensonhaber

Terör örgütü yandaşlarının Avrupa'da çıkardığı kaosa bir yenisi daha eklendi.

PKK yandaşları, Belçika'nın Liege kentine bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı.

Evlere, dükkanlara, araçlara ve bir camiye zarar verdiler

Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.

Polis müdahale etmedi

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi.

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