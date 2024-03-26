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Terör örgütü yandaşları, Belçika'da Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırdı

Terör örgütü yandaşları, Belçika'da Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırdı Terör örgütü PKK destekçileri, Liege kentinde gece boyunca taşkınlık çıkarırken, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırdı.