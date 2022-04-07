Teksas’ın yüzde 88'inde kuraklık var

ABD’nin en büyük eyaleti Teksas’ın bu yıl yüzde 88’inin kuraklık koşulları altında bulunduğu belirtildi. Eyalet için kritik aylar ise mayıs ve haziran…

ABD Kuraklık İzleme verilerine göre Teksas’ın yaklaşık yüzde 42’si “aşırı” veya “olağanüstü” kuraklık yaşıyor…

Ülkenin en büyük eyaleti olan Teksas’ın yüzde 88’inin “kuraklık şartları” altında olduğuna dikkat çekiliyor.

Bunun 2011’den bu yana görülen en kötü kuraklık olduğuna işaret ediliyor.

Hafta başındaki yağış bile kurtaramadı

Öte yandan eyaletin 3 ay önce yüzde 67’sinin kuraklık şartları altında bulunduğu ve sadece yüzde 11’inin aşırı veya olağanüstü kuraklık içinde kabul edildiği bildirildi.

Hafta başında eyaletin kuzeyine yağan yağmurların şartları kısmen iyileştirdiği ve gelecek haftalarda da doğu kısmına yağışların beklendiği ancak Batı Teksas’ta kuraklığın daha da kötüleşmesinden korkulduğu değerlendirmesi yapıldı.

Mayıs ve haziran ayları bekleniyor

Teksas’ın en yağışlı ayları olan mayıs ve hazirandaki yağmurların eyalet genelindeki genel kuraklık durumunu belirleyeceğinin altı çizildi.

Bu yıl yaşanan kuraklığa, normalin altındaki yağışlar ile şiddetli rüzgarlar ve normalin üzerindeki sıcaklıkların neden olduğu kaydedildi.

7 milyar dolarlık kayıp

Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri verilerinde, eylülden şubata kadar Teksas’ta normal yağış miktarı 33 santimetre olurken, bu yıl eyalette görülen ortalama yağışın 18 santimetre civarında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Teksas, eyaletin yüzde 95'inin kuraklık içinde olduğu 2011'de en kötü kuraklık koşullarını görmüş, kuraklıkta 7 milyar dolar maliyetin üzerinde mahsul ve hayvan kaybı yaşanmıştı.