Trabzon’da Türk somonunun hasadına başlandı Trabzon’un Arsin ilçesinde su ürünleri yetiştiricileri, Türk somonunun hasadının yapılması için teknelerle harekete geçti. Olgunlaşan somonlar önce teknelere sonra da kamyonlara yüklenerek işlenmeleri için fabrikalara gönderiliyor.

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İHA

Tarlada, bahçede yaşanan ürün hasadının bir benzeri de yetiştiricilikle elde edilen deniz ürünlerinde yaşanıyor.

İhracat rekorları kıran Türk somonunun Trabzon’un Arsin ilçesi açıklarında, denizde bulunan kafeslerden hasadına başlandı.

Türk somonu, öncelikle yumurtaları büyümesi için baraj göllerindeki kafeslere koyuluyor.

Balıklar 100 ila 800 gram olunca kafeslere yerleşiyor

Kafeslerde büyümeye başlayan somonlar, 100 ila 800 gram arasında bir ağırlığa gelince barajlardan alınarak denizlerdeki çelik kafeslere yerleştiriliyor.

Balıklar 2,5 kilograma gelince hasat ediliyor

Belli aralıklarla beslenen somonlar, yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığına vardığında hasatları gerçekleştiriliyor.

Kafeslerdeki balıkları vinçle teknelerde bulunan buz dolu su tanklarına alınıyor

Trabzon’un Arsin ilçesinde de Türk somonunun hasadının yapılması için gece teknelerle kafeslerin yanına giden su ürünleri yetiştiricileri, kafeslerdeki balıkları vinç ve ağ yardımlarıyla teknelerde bulunan buz dolu olan su tanklarına aldı.

Balıklar kamyonlarla fabrikalara götürüldü

Buradan kıyıya çıkarılan somonlar, işlenmek için kamyonlarla balık fabrikalarına götürüldü. Fabrikadaki işlemleri tamamlanan Türk somonları birçok ülkeye ihracat ediliyor.

2023'te 396 milyon 315 bin 453 dolar ihracat geliri sağlandı

2022 yılında 49 bin 196 ton ihraç edilen somondan 363 milyon 102 bin 216 dolar olan gelir elde edilirken, bu rakam 2023 yılında 63 bin 161 tona yükselirken, bunun karşılığında 396 milyon 315 bin 453 dolar ihracat geliri elde edildi.

"Fransa’dan ve Polonya’dan getirilen yumurtaları kuluçka halinde üreticilere dağıtıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ihracatçı firmanın Üretim Sorumlusu Ayhan Yıldırım, Türk somonunda yurt dışından yoğun talep olduğunu söyledi.

Ayhan Yıldırım, şöyle konuştu:

Somon hasadından önce Fransa’dan ve Polonya’dan getirilen yumurtaları kuluçka halinde üreticilere dağıtıyoruz. Balıkların büyüklüğü 2 ila 5 gram arasına gelince barajlara indiriyoruz. Burada 11 ay boyunca 100 ila 800 gram arasına gelince denize indiriyoruz. 6 ay boyunca 2,5-3 kilogram civarına getirip ihracata hazırlıyoruz.

"Türk somonu, yağsız ve Omega-5 oranı yüksek bir balık"

Türk somonunun yağsız ve Omega-5 oranı yüksek bir balık olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Somonu ihraç ettiğimiz ülkelerin istediği oranda balık yapıp, onların istediği sağlıklı balık yetiştiriyoruz. Vietnam, Çin ve Rusya başta olmak üzere birkaç ülkede çok yoğun istek var. Türk somonu bir lüks. Onların istediği gibi bir üretim yapıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)