The Economist: Amerika, İsrail'e sıkı sıkıya sarıldı İngiltere merkezli dergi, ABD'nin İsrail ordusuna askeri desteğine işaret ederek, "Sıkı sıkıya sarıldılar" dedi. Binlerce sivilin öldüğü İsrail-Filistin çatışmasının, Afganistan ve Irak'taki savaşlar kadar yıkıcı olmadığı iddia edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini sürdürüyor.

Uçak gemilerini Akdeniz'e gönderen Savunma Bakanlığı (Petnagon), ilave hava savunma sistemi ve asker konuşlandırma kararı da aldı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Amerikan gücü vazgeçilmez mi yoksa etkisiz mi?" diye sordu.

Biden'ın İsrail ile Hamas arasındaki savaşı nasıl yöneteceğinin Amerika'nın küresel rolünü belirleyeceğine işaret edildi.

ABD'nin İsrail'e desteği

Gazze sınırındaki İsrail birliklerinin bölgeyi işgal için emir beklediği, ABD Donanması'na ait iki büyük uçak gemisinin İsrail'i desteklemek için sevk edildiği anımsatıldı.

Analizde, "Görevleri Hizbullah'ı ve onun sponsoru İran'ı Lübnan sınırında ikinci bir cephe açmaktan caydırmaktır." denildi.

"Başka hiçbir ülke bunu yapamazdı." ifadesi kullanılarak, "Gemiler, dünyanın büyük bir kısmının Amerikan gücünün düşüşte olduğuna inandığı bir dönemde, Amerikan gücünün 200 bin tonluk beyanıdır." şeklindeki görüş paylaşıldı.

"İsrail'e sıkı sıkıya sarıldı"

"Geniş ölçekli savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e sıkı sıkıya sarılan Amerika nereye varır?" sorusunun yöneltildiği yazıda şunlar paylaşıldı:

Bazıları, yaşlı süper gücün, neredeyse 15 yıl süren Orta Doğu'dan çıkma çabasından sonra bir kez daha Orta Doğu'ya çekildiğini söyleyecektir. Ancak bu kriz, Afganistan ve Irak'taki savaşlar kadar yıkıcı değil.

"Amerika'nın uyumunu test edecek"

ABD Başkanı Biden'ın "daha iyi bir formülasyona" sahip olduğu öne sürülerek, şunlar aktarıldı:

Bu bir dönüm noktası ve Amerika'nın daha karmaşık ve tehditkar bir dünyaya uyum sağlayıp sağlayamayacağını test edecek.

Yazıda, "Eğer Biden Gazze krizini yönetmeyi başarabilirse, bu Amerika için, Orta Doğu için ve dünya için iyi olur." tezi savunuldu.