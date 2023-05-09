The Economist ve Financial Times'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na övgü dolu yazılar İngiltere merkezli iki medya kuruluşu, Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya yaklaşmak istediğini yazdı. CHP Lideri, "Türkiye'nin Batı yönelimi geri gelecek" dedi.

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Batı medyası, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakından izliyor.

İngiltere basınından The Economist ve Financial Times yayın organları, Kılıçdaroğlu'na geniş yer ayırdı.

Economist: Türkiye'nin Batı yönelimi geri gelecek

The Economist'in "Kemal Kılıçdaroğlu: Daha demokratik bir Türkiye çok yakın" başlıklı haberinde, Türkiye'nin demokratik bir rol model olarak vizyonunun sadece "doğuya uzanmadığı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, dergi için kaleme aldığı bir makalede, "Türkiye'de kazanacağımız bir zafer, Avrupa için yeni bir başlangıcın habercisi olabilir." dedi:

14 Mayıs'taki zaferimiz, Türkiye'nin Batı yönelimini de geri getirecektir. O yönelim bir idealin yansımasıdır. Türkiye için Batı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve eşitlik demektir.

Kılıçdaroğlu: Türkiye Batı'ya ait

"Türkiye, her zaman Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batılı oluşumlara aittir ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir. Kuracağımız hükümet bizi Batılı müttefiklerimize siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yaklaştıracaktır.



Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Türkiye ile Batı arasında çözülmesi gereken sorunlar olduğunun bilincindeyiz.

CHP Lideri, göreve gelmeleri halinde, AB'ye katılım sürecini yeniden başlatmak ve Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma taahhüdünde bulunmak için çalışacaklarını anlattı.

Financial Times: Avrupa ile ilişkileri onarmak istiyor

Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun, NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini onarmak istediğini yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerde mesafeyi koruyacağı, ancak Rusya ile ekonomik ilişkileri sürdüreceği belirtildi.

6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı, gazeteye verdiği demeçte, "Kazanacağız ve Türkiye'yi düzelteceğiz." dedi.

"Erdoğan'ın güçlü destek tabanı var"

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir destek tabanıyla hâlâ Türkiye'nin tartışmasız en popüler siyasetçisi olduğunun kabul edildiği kaydedildi.

Buna işaret eden Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibinin bir üyesinin, seçim sonucuna dair "20 yıl sonra elbette hâlâ bazı şüphelerimiz var." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

6'lı masanın karşılaşabileceği ilk sınama

Kabinedeki görev dağılımının, seçilmesi durumunda 6'lı masanın karşılaşacağı ilk sınamalardan biri olacağı ifade edildi.