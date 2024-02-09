The Guardian: Macron daha fazla Fransız bebek istiyor İngiliz gazetesi, Macron'un doğurganlığın artmasını istediğini yazdı. Analizde, "Macron 46 yaşında baba olmamayı seçti; neden başkalarının kendi seçimlerini yapmasına izin vermiyor?" sorusu yöneltildi.

AA & Ensonhaber

Paris yönetimine göre, Fransa, nüfus bakımından büyük bir zorlukla karşı karşıya kalmış durumda.

Ülkedeki doğum oranı, son 10 yıldır düşüş gösteriyor. 2023'te ise bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında düşüş yaşandı.

Buna yanıt olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 yaşındakiler için doğurganlık testi de dahil olmak üzere "demografik yeniden silahlanma" adını verdiği bir plan duyurdu.

Daha fazla Fransız bebek istiyor ama...

İngiltere merkezli The Guardian'da yayınlanan, "Macron daha fazla Fransız bebek istiyor ama müdahaleci doğurganlık planı çözüm değil" başlıklı analizde, Macron'un doğum oranı üzerinden "savaş benzeri söylem" kullanmasının ve insan bedenlerini "ulusal bir planın parçası olarak tartışmasının rahatsız edici" olduğu belirtildi.

46 yaşında baba olmamayı seçti

Analizde, "Macron 46 yaşında baba olmamayı seçti; neden başkalarının kendi seçimlerini yapmasına izin vermiyor?" sorusu yöneltildi.

Fransa'da 25 yaşında çocuk sahibi olmayı planlamaya başlayanların sayısının son derece az ve Fransız kadınların ortalama doğum yaşının 31 olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkesindeki doğurganlık oranının mevcut durumda kadın başına 1,7 çocuk olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviyede

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), 2022 yılı ve 2023'ün ilk yarısında ülkedeki doğum oranlarının, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviye gerilediğini belirtti.

INSEE, 2022'de 726 bin çocuğun doğduğunu, doğumlarda 2021'e kıyasla yüzde 2,2, 2010'a kıyasla yüzde 13 düşüş yaşandığını aktardı.