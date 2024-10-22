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AA

Geçtiğimiz günlerde, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde sürdürdüğü seçim etkinlikleri kapsamında bir fast food restoran zinciri şubesine girdi.

Gençlik yıllarında bu restoranların bir şubesinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirten Trump, "Herkese merhaba, bugün bu restorandaki ilk günüm, bir iş arıyorum." sözleriyle kendisini bekleyenleri selamladı ve burada patates kızartarak arabaya servis için bekleyen birkaç aileye menülerini sundu.

Hamburgercide çalışan Trump'a bir eleştiri de ABD'de Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz'dan geldi.

"HARRİS, ÇALIŞANLARA SAYGISIZLIK ETMEDİ"

Walz, ABC kanalında katıldığı programda, Trump'ın fast food restoran zincirinde patates kızartmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in "gerçekten bu restoranda çalıştığını" belirten Walz, "O (Harris), gidip orada kırmızı kravatıyla durup fotoğraf çektirerek McDonald's çalışanlarına saygısızlık etmedi." dedi.

Walz, daha sonra X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Trump'ın, bu restoran zinciri çalışanlarını "taklit ettiğini" belirtti.

HAMBURGERCİDEN, "KAPILARININ HERKESE AÇIK OLDUĞU" YANITI GELDİ

The Hill gazetesinin haberinde, McDonald's'tan, Trump'ın burada çalışmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Restoran zincirinin, başkanlık yarışında herhangi bir adayı desteklemediği belirtilen açıklamada, "kapılarının herkese açık olduğu" gerekçesiyle Trump'ın restoranda çalışma talebinin kabul edildiği bildirildi.

"KAMALA'DAN 15 DAKİKA DAHA FAZLA ÇALIŞTIM"

Harris, başkan adayı olduktan sonra katıldığı bir programda gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalıştığını, burada önce patates kızarttığını, daha sonra kasada çalıştığını söylemiş, Trump ise bunun yalan olduğunu öne sürmüştü.

Trump, daha sonra Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirterek, gittiği restoranda patates kızartması yapıp, müşterilere servis etmişti.

"Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım." diyerek etrafındakilere espri yapan Trump, "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı." ifadelerinde bulunmuştu.