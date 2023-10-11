Titan denizaltısı faciası: Son parçaları karaya çıkarıldı

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına düzenlenen ölümcül seyahatle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Şiddetli patlama sonucu 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının son parçaları çıkarıldı.
Patlamadan geriye kalan enkaz, Atlantik Okyanusu'ndan çıkarılırken objektiflere yansıdı.
Titan'ın son parçalarını çıkardılar
BBC'nin haberine göre, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının son parçalarının da geçen hafta mühendislerce çıkarıldığını ve ABD'deki bir limana götürüldüğünü açıkladı.
Yetkililer, Titan denizaltısının batışıyla ilgili uluslararası incelemelerin sürdüğüne işaret ederken, ilerleyen süreçlerde buna dair açıklama yapılacağını duyurdu.
İnsan kalıntıları incelenecek
Öte yandan sağlık ekiplerinin, çıkarılan parçalardaki insan kalıntılarını inceleyeceği ifade edildi.
Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.
OceanGate olayın ardından tüm faaliyetlerini durdurmuştu.
Parçalar koruma altında
Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's Limanı'nda toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.
İnsan kalıntısına rastlandı
Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.
ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.
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