Titan denizaltısı faciası: Son parçaları karaya çıkarıldı Mühendisler tarafından yüzeye taşınan parçalar, ABD limanına götürüldü. Dünyayı şoke eden patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor.

AA Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına düzenlenen ölümcül seyahatle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şiddetli patlama sonucu 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının son parçaları çıkarıldı. Patlamadan geriye kalan enkaz, Atlantik Okyanusu'ndan çıkarılırken objektiflere yansıdı. Titan'ın son parçalarını çıkardılar BBC'nin haberine göre, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının son parçalarının da geçen hafta mühendislerce çıkarıldığını ve ABD'deki bir limana götürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, Titan denizaltısının batışıyla ilgili uluslararası incelemelerin sürdüğüne işaret ederken, ilerleyen süreçlerde buna dair açıklama yapılacağını duyurdu. İnsan kalıntıları incelenecek Öte yandan sağlık ekiplerinin, çıkarılan parçalardaki insan kalıntılarını inceleyeceği ifade edildi. Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. OceanGate olayın ardından tüm faaliyetlerini durdurmuştu. Parçalar koruma altında Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's Limanı'nda toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü. İnsan kalıntısına rastlandı Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu. ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı. Gözden Kaçmasın Titan denizaltı faciasının sorumlusu OceanGate, Venüs'e 1000 kişi gönderecek Haberin Detayları Titanik'in yönetmeni James Cameron'dan ret: Titan'ın dizisini çekmeyeceğim Haberin Detayları Titan denizaltı faciasının tüm detayları ortaya çıktı Haberin Detayları Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)