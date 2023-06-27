Titan patlamasında ölen Süleyman Davud, rubik küp rekoru kırmak istiyordu Titanik'in enkazında rubik küp çözme hayalleri feci ölümle noktalandı. 19 yaşındaki Süleyman'ın annesi, kazadan önce oğlunun ne söylediğini paylaştı.

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ensonhaber.com

Titanik batığına giden denizaltındaki 5 yolcu, yaşanan katastrofik patlama sonucu yaşamlarını yitirdi.

Titan adlı denizaltının yol açtığı faciadan yeni bir hikaye gün yüzüne çıktı.

Ölenler arasında Pakistanlı iş insanı Şehzade Davud ile 19 yaşındaki oğlu Süleyman da yer alıyor.

Felaketin en genç kurbanı, Atlantik'in derinliklerindeki Titanik enkazını keşfederken rubik küpü çözerek dünya rekoru kırma hayalleri kuruyordu.

Guinness'e başvurdu

Zor günler geçiren anne Christine, oğlunun renkli küpü sevdiğini ve onu 12 saniye içinde çözerek arkadaşlarının gözlerini kamaştırdığını söyledi.

Guinness Dünya Rekorları'na başvuran yetenekli gencin, okyanus yüzeyinin binlerce metre altında bulmacayı çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Rubik küpü Titanik'te çözecekti

Christine, BBC'ye verdiği demeçte, "Titanik'te, denizin 3 bin 700 metre altında rubik küpü çözeceğini söyledi." dedi.

Süleyman'ın bilim kurguyu ve voleybolu sevdiğini belirten anne, "Ama en büyük özelliği, ailesinin yetiştirilme tarzının gerçek bir yansıması olan benimsediği alçakgönüllülüğüydü." ifadesini kullandı.

Christine Davud, aslında Titanik'in enkazına eşi Şehzade Davud ile gitmeyi planlıyordu. Ancak seyahat, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Eşinin işlerini devralacak

Kocasının halihazırdaki işlerini kendisinin sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Christine, şunları kaydetti:

Birçok şeyle meşguldü, o kadar çok insana yardım etti ki... Onun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum.

"Onları çok özlüyorum"

ABD Sahil Güvenlik, yaşanan patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Görüşleri sorulan Christine, bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Kızıyla birlikte hayatına devam etmeye çalışan anne, "Gerçekten onları çok özlüyorum." diye ekledi.