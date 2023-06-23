Titanik'te ölenlerin yakınları: O bir mezarlık, rahat bırakılmalı Yaşamını yitirenlerin akrabaları, Titanik'in kendi haline terk edilmesini istedi. Geminin mezarlık olduğu belirtilerek, enkazın yerinin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine tepki gösterildi.

ensonhaber.com

1912 yılında batan Titanik'in enkazına giden Titan denizaltısındaki 5 kişi, yıkıcı bir patlama sonucu hayatını kaybetti.

Yıllar önce alabora olan ve enkazıyla konuşulan gemide ölenlerin yakınları, bundan sonrası için uyarılarda bulundu.

Titanik'te bulunan yolcu ve mürettebat yakınları, Titan faciasının ardından enkazın 'rahat' bırakılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu gemi, bir buzdağına çarpıp battı. 1500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

"Titanik'i kendi haline bırakın"

Titanik'te itfaiyeci olan Christopher Arthur Shulver'ın torunu 40 yaşındaki Helen Richardson, Mail'e yaptığı açıklamada, Titanik'in kendi haline bırakılması gerektiğini söyledi ve devam etti:

O zavallı insanların hayatlarını kaybettiği bir yer. Hayatta kalanlar için bile trajik bir alan.

'Turistik cazibe merkezi olamaz' tepkisi

Anna Roberts da "Titanik'in turistik cazibe merkezi haline gelmesine üzülüyorum. Orası bir mezarlık. Huzur ve saygı içinde bırakılmalı." diye konuştu.

Başka bir Titanik kurbanının akrabası, dalgıçları "o ruhları ebedi istirahata terk etmeye" çağırdı.

İnsanların hayatlarını kaybettiği yerlere bakmanın bir gösteri olmadığı belirtilerek, "Yalnızca saygılı olmalıyız." denildi.

"Bırakın, ölenler rahat etsin"

Amcaları Titanik'te hayatını kaybeden John Locascio da CNN International'a şunları söyledi: