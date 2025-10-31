Tom Barrack duyurdu: ABD'den Türkiye için vize kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile yeni dönem başlıyor...

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’deki vize randevularına ilişkin önemli bir kararı duyurdu.

TÜRKİYE KARARI

Tom Barrack, Türk vatandaşlarına ABD vize randevularının artık daha kısa sürede verileceğini açıkladı.

Vize kararıyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Barrack, aylar süren Türkiye'deki vize randevularının önemli ölçüde iyileştirilerek kısaltıldığını söyledi.

"SÜRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KISALTIYORUZ"

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz. En güncel bekleme süreleri için http://state.gov adresini ziyaret edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçiş yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

LİSTE GÜNCELLENDİ

ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi.

Buna göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden iş amaçlı "B1" ve turizm amaçlı "B2" vizesi için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi, 15 gün olarak gösterildi.

Güncelleme öncesinde bekleme süresinin de yer aldığı listede, bu durumun ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için 5 ay olduğu görülüyor.