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AA & Ensonhaber

Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile iş birliğine yönelik paylaşım yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 1916 tarihinde imzalanan Sykes-Picot Anlaşması'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız" sözleriyle Batı müdahalesi döneminin sona erdiğini, geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

"BATILI MÜDAHALECİLERİN DERS VERDİĞİ GÜNLER GERİDE KALDI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" ifadelerini hatırlattı.

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı.

"SURİYE HALKIYLA OMUZ OMUZA DURUYORUZ"

Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle iş birliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz. Bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz, yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SYKES-PICOT ANLAŞMASI

Sykes-Picot Anlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya'nın da katıldığı Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli anlaşmadır.

1917'de Rusya'da iktidarı ele geçiren yeni Sovyet Hükümeti tarafından ifşa edilen anlaşmaya göre;

- Rusya'ya Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,

- Fransa'ya Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,

- Britanya'ya Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.

- Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti,

- Filistin'de kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.