Tom Barrack’tan Suriye için model önerisi: Federasyon değil ama ona yakın bir şey

Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtıldı...

Suriye'de yıllar süren bir iç savaşın ardından, Esad rejiminin devrilmesiyle tarihi günler yaşanıyor.

Bu süreçte ABD, Suriye'deki kirli emellerinden ise henüz vazgeçmiş değil.

BARRACK KONUŞTU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Washington Post'a özel röportaj verdi.

Barrack, açıklamalarında Suriye ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ YENİ HÜKÜMETE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Özel Temsilci Barrack, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yineleyerek, mevcut yetkililerle iş birliği yapmaktan başka bir "B Planı" olmadığını söyledi.

'FEDERASYONA YAKIN BİR MODEL' TANIMI

Suriye konusunda SDG’yi Şam’la iş birliğine teşvik eden, federasyona karşı çıkan ABD’nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, ülke bütünlüğünü tehdit etmeden etnik ve kültürel farklılıkları koruyabilecek 'federasyona yakın' bir modeli savundu.

Barrack, "Federasyon değil ama ona yakın bir şey, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini koruyabileceği ve İslamcılık tehdidinin olmayacağı bir şey." ifadelerini kullandı.

DÜRZİLER SİLAHLANMAYA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Süveyda da Dürziler, özerklik konusunda bir adım daha attı.

Şehirdeki yerel silahlı gruplar, Şeyh Hicri liderliğinde birleşerek 'Ulusal Muhafızlar' oluşumunu kurdu.