Trami Tropik Fırtınası Filipinler'de can almaya devam etti: 126 ölü

DHA

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Filipinler’de yaşanan afetin boyutlarını açıkladı.

Buna göre, Filipinler’de Trami Tropik Fırtınası’nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükseldi.

FIRTINA TOPRAK KAYMALARINA NEDEN OLDU

Ülkenin çeşitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken, ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, dün yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarının etkili olduğu birçok bölgeye ulaşılamadığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.